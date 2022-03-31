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1 час назад

Хакими мечтает перейти в «Реал»

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими мечтает о переходе в «Реал», сообщает Defensa Central.

Хакими мечтает перейти в «Реал»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хакими стремится последовать примеру своего товарища по команде Килиану Мбаппе. Правый защитник «Пари Сен-Жермен» мечтает о возвращении в бывший клуб, так как его не устраивает французская столичная команда.

Хакими не смог закрепить за собой место в основе мадридского клуба под руководством Зинедина Зидана и в 2018 году был отправлен в аренду на два года в дортмундскую «Боруссию». Затем защитник оказался в «Интере», где провел неплохой сезон, но миланскому клубу пришлось продать его в «ПСЖ» из-за финансовых проблем.

Хакими не совсем освоился на «Парк де Пренс», где внутри команды сформировалось несколько групп, а атмосфера в раздевалке была не очень здоровая.

Теперь защитник мечтает перейти в «Реал». Однако, ранее сообщалось, что королевский клуб пока отказывается от такой возможности.

Футбол,Ашраф Хакими,Зинедин Зидан,Реал,
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