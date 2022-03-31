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57 минут назад

В «Спартаке» задумались об отказе от легионеров

Lenta.ruLenta.ru

В московском футбольном клубе «Спартак» задумались об отказе от легионеров со следующего сезона. Об этом стало известно Sport24.

В «Спартаке» задумались об отказе от легионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Команда рассматривает различные возможности стратегического развития. В их числе есть вариант с отказом от иностранных игроков. Такое решение обусловлено финансовыми проблемами красно-белых.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. После истечения срока новых контрактов легионеры должны будут вернуться в прежние команды.

Ранее 28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров.

Футбол,УЕФА,Спартак,
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