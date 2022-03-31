ФИФА ввела русский язык в качестве официального

Международная федерация футбола (FIFA) утвердила русский язык в качестве одного из шести официальных в организации. Такое решение было принято в рамках заседания 72-го конгресса FIFA, сообщает «Чемпионат.com».

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Члены конгресса на голосовании одобрили закрепление русского языка в качестве официального практически единогласно – 187 голосов «за», 4 голоса «против».

Информация о том, что ФИФА может придать русскому языку статус официального, появилась на прошлой неделе. Ранее сообщалось, что конгресс федерации может также сделать своими официальными языками португальский и арабский. При этом использование этих языков не будет систематическим.