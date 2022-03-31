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56 минут назад

FIFA утвердила русский язык в качестве официального

Никита Бородкин

Международная федерация футбола (FIFA) утвердила русский язык в качестве одного из шести официальных в организации. Такое решение было принято в рамках заседания 72-го конгресса FIFA, сообщает «Чемпионат.com».

ФИФА ввела русский язык в качестве официального
Фото: ТАССТАСС

Члены конгресса на голосовании одобрили закрепление русского языка в качестве официального практически единогласно – 187 голосов «за», 4 голоса «против».

Информация о том, что ФИФА может придать русскому языку статус официального, появилась на прошлой неделе. Ранее сообщалось, что конгресс федерации может также сделать своими официальными языками португальский и арабский. При этом использование этих языков не будет систематическим.

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Изначально устав FIFA предусматривал использование трёх официальных языков: английского, испанского и французского. Немецкий язык также имеет статус официального по юридическим причинам: штаб-квартира организации находится на территории Швейцарии, где население преимущественно говорит на немецком.

Футбол,Спартак,
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