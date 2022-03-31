Украина раскритиковала идею «подарить» стране путевку на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что его команда должна самостоятельно добыть путевку на чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом пишет «Футбол 24».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Таким образом он прокомментировал ранее появившиеся призывы допустить команду Украины на чемпионат мира без стыковочных матчей.

««Подаренный» выход на ЧМ? Мы должны играть, добывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть», - подчеркнул Петраков.

Украинской команде предстоит встретиться со сборной Шотландии. Победитель пары в финале сыграет с Уэльсом.

Ранее западные санкции, введенные из-за начала российской спецоперации на Украине, привели к массовому отъезду иностранных игроков, а запрет на участие в международных соревнованиях нанес серьезный удар по ряду популярных в России видов спорта. В частности, российская футбольная сборная лишилась шанса поехать на чемпионат мира в Катаре и потеряет позиции в рейтингах FIFA и UEFA.