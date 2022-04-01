Смородская: "Локомотив и Спартак в кризисе"

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своих ожиданиях от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» .

«Никаких ожиданий от матча «Локомотив» — «Спартак» нет. Ничего выдающегося не жду ни от одной, ни от другой команды. Обе команды в кризисе», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.