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1 час назад

Бушманов оценил возможный переход Чернышева в "Спартак"

Газета.Ruиещё 4

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход Дениса Чернышева в "Спартак". Его слова передает "РБ Спорт".

Бушманов оценил возможный переход Чернышева в "Спартак"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее футбольный тренер Дмитрий Черышев заявил, что его сын, выступающий за испанскую "Валенсию", хочет играть за "Спартак".

"Черышев — хороший, качественный игрок, но я давно не видел его на поле. Однозначно сложно сказать, помог бы он "Спартаку" или нет, но Денис футболист хорошего уровня", — сказал Бушманов.

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел за "летучих мышей" 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В 33 встречах за национальную команду России Черышев забил 12 мячей и сделал пять голевых пасов. После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" располагается на девятой позиции, имея в активе 27 очков.

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