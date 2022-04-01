Бушманов оценил возможный переход Чернышева в "Спартак"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход Дениса Чернышева в "Спартак". Его слова передает "РБ Спорт".
Ранее футбольный тренер Дмитрий Черышев заявил, что его сын, выступающий за испанскую "Валенсию", хочет играть за "Спартак".
"Черышев — хороший, качественный игрок, но я давно не видел его на поле. Однозначно сложно сказать, помог бы он "Спартаку" или нет, но Денис футболист хорошего уровня", — сказал Бушманов.
В текущем сезоне 31-летний хавбек провел за "летучих мышей" 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В 33 встречах за национальную команду России Черышев забил 12 мячей и сделал пять голевых пасов. После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" располагается на девятой позиции, имея в активе 27 очков.