Карпин рассказал о проблемах «Ростова» с составом после ухода легионеров

Да и центр поля не самый опытный. Тому же Глебову, несмотря на то, что он уже провел почти 100 игр за «Ростов», всего 22 года. Щетинину 20 лет. Байрамян играет не на своей позиции из-за отъезда всех трех опорников — Кнудсена, Хашимото и Гиговича.