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23 минуты назад

ПСЖ не исключает продажу Месси и Неймара

Soccer News

Нападающий ПСЖ Лионель Месси и Неймар не являются неприкасаемыми в команде.

ПСЖ не исключает продажу Месси и Неймара
Фото: твиттер ПСЖтвиттер ПСЖ

По сведениям Le10sport, парижане могут начать глобальную перестройку в клубе из-за неудачи команды в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Вероятно, клуб покинут наставник Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо. Также могут быть изменения в составе.

Отмечается, что в ПСЖ не исключают продажу Месси и Неймара, однако клуб вряд ли рискнет избавиться от игроков перед ЧМ-2022.

Месси и Неймар могут продолжить карьеру в МЛС. Если они останутся, то будут получать меньше игрового времени.

Футбол,Лионель Месси,
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