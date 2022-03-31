ПСЖ не исключает продажу Месси и Неймара

Нападающий ПСЖ Лионель Месси и Неймар не являются неприкасаемыми в команде.

Фото: твиттер ПСЖ твиттер ПСЖ

По сведениям Le10sport, парижане могут начать глобальную перестройку в клубе из-за неудачи команды в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Вероятно, клуб покинут наставник Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо. Также могут быть изменения в составе.

Отмечается, что в ПСЖ не исключают продажу Месси и Неймара, однако клуб вряд ли рискнет избавиться от игроков перед ЧМ-2022.