Румменигге высказался о свисте в адрес Месси

"Когда я вижу такие кадры, у меня сердце кровью обливается. Такой футболист, как Месси, не заслуживает того, чтобы его освистывали. Таким футболистам придется смириться с подобными нападками. Они включены в их зарплату, хоть и не являются обоснованными.