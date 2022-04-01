"ПСЖ" может расстаться с Месси и Неймаром

"Пари Сен-Жермен" может расстаться с нападающими клуба Лионелем Месси и Неймаром. Об этом сообщает Le10sport со ссылкой на L'Equipe.

Фото: Reuters Reuters

По данным источника, руководство французского клуба осталось недовольно вылетом клуба из плей-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Сообщается, что если Месси и Неймар останутся, то в "ПСЖ" будут давать больше игрового времени молодым игрокам. Кроме того, ожидается, что главный тренер парижского клуба Маурисио Почеттино и спортвный директор Леонардо покинут свои посты. 10 августа 2021 года "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за "Барселону", в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси провел 18 матчей, в которых забил два мяча и сделал 10 голевых передач. В этом сезоне Неймар принял участие в 15 матчах своей команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Последний раз бразилец выходил на поле в матче против "Монако". Он провел на поле 76 минут и отметился желтой карточкой. Подопечные Маурисио Почеттино уступили со счетом 3:0.

Ранее экс-футболист сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал Неймара.