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1 час назад

Пике: «Игра с «Эспаньолом» лучше секса»

Евро-футбол.Ру

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал атмосферу игру против «Эспаньола».

Пике: «Игра с «Эспаньолом» лучше секса»
Фото: EPAEPA

«У меня давно уже столько денег, сколько во всем бюджете «Эспаньола».

Мне очень нравится выступать на их арене. Даже больше, чем на стадионе «Реала». Я был в восторге от возвращения этой команды в Примеру. Здесь особенная атмосфера. Обожаю выходить на поле и слышать свист негодующих фанатов. Сразу заряжаюсь положительной энергией.

Игра с «Эспаньолом» лучше секса» — сказал Пике изданию Marca.

Следует отметить, что «Эспаньол» — географический сосед «Барселоны» и также находится в одном округе (Каталония).

Футбол,Жерар Пике,Реал,
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