Пике: «Игра с «Эспаньолом» лучше секса»

«У меня давно уже столько денег, сколько во всем бюджете «Эспаньола».

Мне очень нравится выступать на их арене. Даже больше, чем на стадионе «Реала». Я был в восторге от возвращения этой команды в Примеру. Здесь особенная атмосфера. Обожаю выходить на поле и слышать свист негодующих фанатов. Сразу заряжаюсь положительной энергией.