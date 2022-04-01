"Волк ловит яйца": Уткин высказался об уходе иностранцев из РПЛ

"ФИФА разрешила приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 7 апреля, поэтому кое-что еще может измениться. Пока Ловрен и Шиманьски остались, уехал Хвича и улепетнул Айртон. Это напоминает классическую старинную игру, в которой волк ловит падающие по перилам яйца. Утекают легионеры как вода сквозь пальцы, как песок сквозь щиколотки", — сказал Уткин на своем YouTube-канале.