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34 минуты назад

Уткин – об уходе иностранцев из РПЛ: напоминает игру, где волк ловит падающие яйца

Газета.Ru

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением об уходе иностранных футболистов из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Волк ловит яйца": Уткин высказался об уходе иностранцев из РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"ФИФА разрешила приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 7 апреля, поэтому кое-что еще может измениться. Пока Ловрен и Шиманьски остались, уехал Хвича и улепетнул Айртон. Это напоминает классическую старинную игру, в которой волк ловит падающие по перилам яйца. Утекают легионеры как вода сквозь пальцы, как песок сквозь щиколотки", — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ приостанавливать свои контракты с российскими клубами. Игрок на время до 30 июня 2022 года сможет выступать за любой европейский клуб. Заключить соглашение с новой командой футболист обязан до 7 апреля. Ранее сообщалось, что в руководстве московского "Спартака" из-за финансовых проблем задумались об отказе от легионеров.

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