Посол Украины призвал лишить Россию членства в ФИФА

Посол Украины в Катаре Андрей Кузьменко призвал лишить Российский футбольный союз членства в Международной федерации футбола (ФИФА). Как сообщает «Чемпионат.com», дипломат был одним из наблюдателей на 72-ом конгрессе организации.

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«Я думаю, что РФС нужно исключить из ФИФА», — сказал Кузьменко.

Напомним, что сейчас в FIFA приостановлено членство Пакистана, Зимбабве и Кении — решение принято на 72-м конгрессе ФИФА, который состоялся 31 марта в Катаре. На заседании также присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.

При этом предпосылки к исключению РФС возникали, однако, в соответствующем модуле конгресса этот вопрос не был поднят. Несмотря на это, ФИФА и Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона.