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1 час назад

Салах выразил готовность перейти в «Барселону»

Советский спорт

Сделка по трансферу египетского футболиста в клуб Ла Лиги может состояться ближайшим летом.

Салах выразил готовность перейти в «Барселону»
Фото: ReutersReuters

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах может продолжить свою карьеру в «Барселоне».

Как сообщает Sport.es, руководство каталонского клуба готово провести переговоры с «мерсисайдцами» на тему возможного перехода 29-летнего египтянина по окончании текущего сезона. Отмечается, что сам футболист всерьез заинтересован в трансфере в стан сине-гранатовых.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 239 матчей, забил 153 голов и отдал 57 результативных передач.

Действующий контракт форварда с клубом АПЛ рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Футбол,Мохаммед Салах,
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