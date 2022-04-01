Салах выразил готовность перейти в «Барселону»

Сделка по трансферу египетского футболиста в клуб Ла Лиги может состояться ближайшим летом.

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Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах может продолжить свою карьеру в «Барселоне».

Как сообщает Sport.es, руководство каталонского клуба готово провести переговоры с «мерсисайдцами» на тему возможного перехода 29-летнего египтянина по окончании текущего сезона. Отмечается, что сам футболист всерьез заинтересован в трансфере в стан сине-гранатовых.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 239 матчей, забил 153 голов и отдал 57 результативных передач.