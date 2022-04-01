Стали известны итоги жеребьевки группового этапа ЧМ-2022

Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Группа А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор.
Группа B: Англия, США, Иран, Уэльс или Шотландия или Украина.
Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия.
Группа D: Франция, Дания, Тунис, Перу или Австралия или ОАЭ.
Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика или Новая Зеландия.
Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада.
Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун.
Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.