Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
26 минут назад

"Химки" вырвали победу в гостях у "Рубина"

Soccer News

"Химки" вырвали победу в матче с казанским "Рубином" в рамках 23-го тура РПЛ.

"Химки" вырвали победу в гостях у "Рубина"
Фото: TwitterTwitter

"Рубин" - "Химки" - 2:3

Голы: Онугха, 56 - 1:0, Глушаков, 60 - 1:1, Кухарчук, 62 - 1:2, Тихий (автогол), 84 - 2:2, Волков, 90 - 2:3.

"Рубин" - Дюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников, Кучаев, Мусаев, Апшацев (Кузнецов, 67), Зуев, Бакаев (Игнатьев, 78), Онугха.

"Химки" - Лантратов, Тихий, Волков, Кухарчук, Глушаков, Камышев (Григалава, 85), Сабович (Магомедов, 55), Боженов, Мирзов, Главчич (Идову, 55), Руденко (Долгов, 68).

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители