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39 минут назад

Капелло заявил, что не общается с российскими журналистами

Матч ТВиещё 1

Бывший главный тренер сборной России итальянец Фабио Капелло заявил «Матч ТВ», что не общается с российскими журналистами.Корреспондент «Матч ТВ» дозвонился до 75-летнего специалиста с просьбой прокомментировать результаты жеребьевки чемпионата мира-2022 в Катаре, которая прошла в пятницу.

Капелло отказался общаться с российскими журналистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Я не общаюсь с российскими журналистами, — сказал Капелло.
Капелло, ранее регулярно дававший комментарии российским СМИ, не стал уточнять, почему изменилось его отношение к журналистам из России.

Со сборной России Капелло работал в 2012–2015 годах. Тренер вывел команду на чемпионат мира-2014, где россияне не смогли выйти из группы.

Футбол,Фабио Капелло,СБОРНАЯ РОССИИ,
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