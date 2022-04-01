Капелло отказался общаться с российскими журналистами

Бывший главный тренер сборной России итальянец Фабио Капелло заявил «Матч ТВ», что не общается с российскими журналистами.Корреспондент «Матч ТВ» дозвонился до 75-летнего специалиста с просьбой прокомментировать результаты жеребьевки чемпионата мира-2022 в Катаре, которая прошла в пятницу.
— Я не общаюсь с российскими журналистами, — сказал Капелло.
Капелло, ранее регулярно дававший комментарии российским СМИ, не стал уточнять, почему изменилось его отношение к журналистам из России.
Со сборной России Капелло работал в 2012–2015 годах. Тренер вывел команду на чемпионат мира-2014, где россияне не смогли выйти из группы.