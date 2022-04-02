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9 часов назад

Филимонов рассказал, что нужно делать российскому футболу в условиях отстранения

Газета.Ruиещё 4

Бывший вратарь московского "Спартака" и сборной России Александр Филимонов высказался о ситуации, в которой оказался российский футбол. Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований. "Надо развивать детско-юношеский футбол. По-другому не получится. Уделять внимание российским футболистам и тренерам, а не легионерам, как это было всегда. Для них все делалось в первую очередь — машины, квартиры, переводчики. А о наших думали уже после иностранцев. Будем развивать у наших футболистов мастерство и тогда сможем быть конкурентоспособными на международной арене", — приводит слова Филимонова Sport24. Напомним, "Спартак" должен был сыграть впервые за десять лет в 1/8 Лиги Европы, а сборная России — с Польшей в рамках стыкового матча отбора к чемпионату мира. Но после отстранения российских футболистов поляки получили право автоматически пройти в следующий раунд. Во втором стыковом матче подопечные Чеслава Михневича переиграли Швецию 2:0 и вышли в финальную часть турнира в Катаре. Российский футбольный союз (РФC) подал апелляции на эти решения в Cпортивный арбитражный cуд (CAS), которые будут раccмотрены в апреле – мае. Ранее Филимонов раскритиковал ФИФА и УЕФА.

Филимонов рассказал, что нужно делать российскому футболу в условиях отстранения
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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