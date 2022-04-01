«Реал» выделил сотни миллионов евро на усиление состава

Мадридский «Реал» выделил 300 миллинов евро на усиление состава в рамках летней трансферной кампании. Об этом сообщает AS.

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Мадридский клуб намерен приобрести трех игроков. В частности, в планах «сливочных» подписание контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе. Ожидается, что нападающий покинет «Пари Сен-Жермен» летом и сможет присоединиться к испанцам на правах свободного агента.

Также в сферу интересов «Реала» входит форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. На эту сделку выделена половина суммы, предназначенная на летние трансферы. Еще одной целью «Реала» стал полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени.