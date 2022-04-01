Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
45 минут назад

«Реал» выделил сотни миллионов евро на усиление состава

Lenta.ru

Мадридский «Реал» выделил 300 миллинов евро на усиление состава в рамках летней трансферной кампании. Об этом сообщает AS.

«Реал» выделил сотни миллионов евро на усиление состава
Фото: ReutersReuters

Мадридский клуб намерен приобрести трех игроков. В частности, в планах «сливочных» подписание контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе. Ожидается, что нападающий покинет «Пари Сен-Жермен» летом и сможет присоединиться к испанцам на правах свободного агента.

Также в сферу интересов «Реала» входит форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. На эту сделку выделена половина суммы, предназначенная на летние трансферы. Еще одной целью «Реала» стал полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени.

После 29 матчей чемпионата Испании «Реал» расположился на первом месте в турнирной таблице. «Королевский клуб» опережает «Севилью» и «Барселону».

Футбол,Реал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители