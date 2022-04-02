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1 час назад

Роналду рискует не сыграть в матче с "Лестером"

Советский спорт

Португалец отсутствовал на последней тренировке команды.

Роналду рискует пропустить матч с "Лестером"
Фото: ТАССТАСС

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может пропустить матч 30-го тура АПЛ с "Лестером". Футболист отсутствовал на тренировке "манкунианцев" за день до игры.

Как сообщает Manchester Evening News, Роналду не видели вместе с остальной командой, готовящейся к предстоящей игре.

Главный тренер команды Ральф Рангник часто называет состав из 21 человека, 20 из которых входят в состав на игру. К матчу с «Лестером» готовился 21 игрок «Манчестер Юнайтед», среди которых не было Криштиану, что вызывает сомнения в возможном участии португальца в игре против «лис».

В текущем сезоне АПЛ Роналду провел 24 матча, в которых забил 12 голов и отдал три голевые передачи. Действующий контракт с "красными дьяволами" у игрока рассчитан до 30 июня 2023 года.

Футбол,Ральф Рангник,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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