Роналду рискует пропустить матч с "Лестером"

Португалец отсутствовал на последней тренировке команды.

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Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может пропустить матч 30-го тура АПЛ с "Лестером". Футболист отсутствовал на тренировке "манкунианцев" за день до игры.

Как сообщает Manchester Evening News, Роналду не видели вместе с остальной командой, готовящейся к предстоящей игре.

Главный тренер команды Ральф Рангник часто называет состав из 21 человека, 20 из которых входят в состав на игру. К матчу с «Лестером» готовился 21 игрок «Манчестер Юнайтед», среди которых не было Криштиану, что вызывает сомнения в возможном участии португальца в игре против «лис».