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2 часа назад

ФИФА изменила другой матч для открытия ЧМ по футболу вместо первоначального

Газета.Ru

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила об изменении в расписании ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

ФИФА изменила расписание ЧМ-2022 по футболу
Фото: ReutersReuters

Турнир будет начат с противостояния национальной команды Сенегала и сборной Нидерландов. Матч стартует в 21 ноября в 13:00мск. До этого под первым номером значилась игра между сборными Катара и Эквадора.

Согласно традиции, страна-организатор турнира должна была открывать мундиаль, однако, их матч с Эквадором был перенесен на 19:00 по московскому времени. В групповом этапе финальной части турнира, соперниками хозяев поля станут Сенегал, Эквадор и Нидерланды. Чемпионат мира в Катаре стартует 21 ноября.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. На турнире 2018 года в России они в финале обыграли Хорватию со счетом 4:2. Напомним, что сборная России не примет участие в чемпионате мира из-за отстранения Международной федерацией футбола (ФИФА).

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик заявил, что его команда попала в интересную группу по итогам жеребьевки чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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