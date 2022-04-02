Названа «группа смерти» на чемпионате мира-2022

По мнению экпертов, наиболее сложным квартетом станет группа E, где сойдутся сборные Испании, Германии, Японии, а также победитель противостояния Новой Зеландии и Коста-Рики. «Группа смерти», как назвали ее в Goal, вместила двух победителей чемпионата мира, а также одного из сильнейших представителей азиатского футбола. Редакция напомнила, что сборная Японии преодолела квалификацию с отрывом в семь очков от преследователей.