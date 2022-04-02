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1 час назад

Названа «группа смерти» на чемпионате мира-2022

Редакция портала Goal подвела итоги жеребьевке финальной части чемпионата мира в Катаре. Статья доступна на сайте издания.

Названа «группа смерти» на чемпионате мира-2022
Фото: EPAEPA

По мнению экпертов, наиболее сложным квартетом станет группа E, где сойдутся сборные Испании, Германии, Японии, а также победитель противостояния Новой Зеландии и Коста-Рики. «Группа смерти», как назвали ее в Goal, вместила двух победителей чемпионата мира, а также одного из сильнейших представителей азиатского футбола. Редакция напомнила, что сборная Японии преодолела квалификацию с отрывом в семь очков от преследователей.

Ранее 1 апреля в Дохе завершилась жеребьевка групповой стадии ЧМ-2022. На данный момент определились 29 участников из 32. Чемпионат мира стартует 21 ноября.

Сборная России не выступит на мундиале в Катаре из-за отстранения от участия в турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Команда Валерия Карпина должна была сыграть в стыковых матчах. Она завершила отборочный турнир на втором месте, уступив в заключительном туре лидерство Хорватии.

ФИФА изменила расписание ЧМ-2022 по футболу

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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