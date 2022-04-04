Тренер сборной Нидерландов заявил, что болен раком

"Я думаю, вы не говорите подобное людям, с которыми работаете, потому что это может повлиять на их выбор, на их решительность. Поэтому я подумал, что они не должны знать. Каждый раз, когда я находился в национальной сборной, мне приходилось ночью уходить в больницу, а игроки до этого момента об этом не знали, думая, что я здоров. Но это не так", — приводит слова Ван Гала Daily Star.