Тренер сборной Нидерландов заявил, что болен раком

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал впервые рассказал о своей болезни общественности.
"Я думаю, вы не говорите подобное людям, с которыми работаете, потому что это может повлиять на их выбор, на их решительность. Поэтому я подумал, что они не должны знать. Каждый раз, когда я находился в национальной сборной, мне приходилось ночью уходить в больницу, а игроки до этого момента об этом не знали, думая, что я здоров. Но это не так", — приводит слова Ван Гала Daily Star.
Также он отметил высокую вероятность того, что люди не умирают от рака простаты, но добавил, что его форма болезни носит агрессивный характер.
Команда Луи Ван Гала заняла первое место в своей группе отборочного турнира к чемпионату мира - 2022, на два очка опередив Турцию. Таким образом Нидерланды вышли в финальную часть турнира напрямую.
"Оранжевые" попали в группу к хозяевам турнира - Катару, а также к Сенегалу и Эквадору. В этой стадии турнира примут участие 32 команды из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Некоторые участники еще не определены. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что в сборной Украины надеются, что их стыковые матчи отбора к чемпионату мира - 2022 снова перенесут.