Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 час назад

Тренер сборной Нидерландов заявил, что болен раком

Газета.Ruиещё 4

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал впервые рассказал о своей болезни общественности.

Тренер сборной Нидерландов заявил, что болен раком
Фото: ReutersReuters

"Я думаю, вы не говорите подобное людям, с которыми работаете, потому что это может повлиять на их выбор, на их решительность. Поэтому я подумал, что они не должны знать. Каждый раз, когда я находился в национальной сборной, мне приходилось ночью уходить в больницу, а игроки до этого момента об этом не знали, думая, что я здоров. Но это не так", — приводит слова Ван Гала Daily Star.

Также он отметил высокую вероятность того, что люди не умирают от рака простаты, но добавил, что его форма болезни носит агрессивный характер.

Команда Луи Ван Гала заняла первое место в своей группе отборочного турнира к чемпионату мира - 2022, на два очка опередив Турцию. Таким образом Нидерланды вышли в финальную часть турнира напрямую.

"Оранжевые" попали в группу к хозяевам турнира - Катару, а также к Сенегалу и Эквадору. В этой стадии турнира примут участие 32 команды из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Некоторые участники еще не определены. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что в сборной Украины надеются, что их стыковые матчи отбора к чемпионату мира - 2022 снова перенесут.

Последние новости
Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители