Накажут ли «Локомотив» за бесшабашность

2 апреля в матче 23-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле сыграет со «Спартаком». Встретятся два клуба, находящиеся в состоянии перестройки. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Локомотив» - «Спартак»: прогноз и ставки на матч РПЛ 2 апреля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

2 апреля «Локомотив» на своем поле сыграет со «Спартаком» в матче 23-го тура РПЛ. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 19:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами гостей. Поставить на «Спартак» можно с коэффициентом 2.20, это примерно 44% вероятности. Шансы «Локомотива» аналитики оценили коэффициентом 3.70 (26%), а на ничью можно сделать ставку за 3.30 (30%).

Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.90, а на тотал меньше 2.5 – также за 1.90.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.75. С коэффициентом 2.12 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

«Локомотив» - «Спартак»: какие делать ставки на игру РПЛ 2 апреля

«Локомотив» постепенно выходит из кризиса, вызванного внезапным отъездом Маркуса Гисдоля и откровенно проваленной предсезонной подготовкой. У Марвина Комппера нет опыта работы главным тренером, но есть понимание, что и как делать. Постепенно команда выберется из ямы, в которой оказалась. Другое дело, что сезон уже завершается.

Пока главная беда красно-зеленых - оборона. Меньше 2 голов «Локомотив» не пропускает, а центр защиты с новичком Марком Мампасси выглядит просто ужасно. С другой стороны, в атаке дела идут хорошо: Ян Кухта и Вилсон Изидор пришлись ко двору и исправно забивают. Побороться хотя бы за призовую тройку будет очень сложно, но, учитывая, что еврокубков в ближайшее время, видимо, не будет, все не так страшно.

Схожая ситуация и у «Спартака». Паоло Ваноли использует остаток сезона для набивания шишек и выстраивания игры. Потенциал у красно-белых хороший, но пока команда сыровата. Да еще и финансовые трудности у Леонида Федуна. Пришлось продать Аиртона Лукаса, игрока, важного для команды. Радует одно - сейчас в клубе все действительно гребут в одном направлении. Для «Спартака» - редкость. Ну а главный турнир - Кубок России, где в четвертьфинале нужно постараться взять реванш у ЦСКА.

Есть ощущение, что футбол будет веселым. «Локомотив», как мы уже сказали, меньше 2 голов не пропускает, «Спартак» тоже получает голы в свои ворота практически в каждой игре. Отсюда вывод - матч должен быть верховым. Поставить на ТБ 2.5 гола в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.90.

Логично поставить и на то, что обе команды забьют. Слишком бесшабашными выглядят хозяева, а оборона «Спартака» тоже нет-нет, да зевает контратаки. «Нижний Новгород» и «Краснодар» не дадут соврать. Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно в БК Фонбет за 1.75.