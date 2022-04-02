Ваноли и Комппер сразятся в РПЛ, Тедеско гостит в Дортмунде

У «Реала» есть запас, а «МЮ» цепляется за соломинку

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«Локомотив» и «Спартак» перестраиваются

В РПЛ дерби «Локомотив» - «Спартак». Эти клубы находятся в стадии перестройки. Хозяева пожинают плоды слабой предсезонки и побега Маркуса Гисдоля. Теперь командой руководит аналитик Марвин Комппер. Позитивные моменты есть, но в обороне у «Локо» одна большая дыра - меньше двух не пропускают. Зато в атаке все неплохо: ко двору пришлись и Вилсон Изидор, и Ян Кухта.

«Спартак» же находится в подвешенном состоянии из-за финансовых проблем Леонида Федуна. Пришлось продать Аиртона, непонятно, что будет в следующем сезоне. Но пока Паоло Ваноли работает. Итальянец неспешно выстраивает свою игровую модель, благо на спортивный результат в чемпионате РПЛ можно махнуть, еврокубковая мотивация растворилась. А пока команда страдает болезнями роста, отсюда и потери очков с более слабыми соперниками. «Спартак» сыроват, но выглядит более цельным, чем «Локомотив».

Этот матч, что называется, на три исхода, поэтому лучше поставить на голы. И те, и другие в обороне не блещут, особенно это касается железнодорожников.Ставки на то, что обе команды смогут забить, принимаются с коэффициентом 1.73.

Тедеско удивит Дортмунд

А вот у бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско дела идут вполне неплохо. «РБ Лейпциг» при нем расцвел и уже в четверке лидеров Бундеслиги с перспективой побороться за топ-3. Подняться выше будет сложно, слишком много потеряно на старте при Джесси Марше, но работа Доменико впечатляет. Если не считать очень достойного поражения от «Баварии» (2:3), то команда не уступала с прошлого года.

Дортмундская «Боруссия» еще не потеряла надежд побороться за чемпионство. Отставание от «Баварии» сейчас 6 очков, а главная позитивная новость - возвращение Эрлинга Холанда. Беда Дортмунда - нестабильность. Вылет из Лиги Европы от «Рейнджерс», куча необязательных ничьих - все это мешает команде бороться за чемпионство.

От этого матча совершенно точно стоит ждать голов, оба коллектива заточены на атаку. Поставить на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.51. А еще можно рискнуть и сделать ставку на победу гостей, уж очень хорош «РБ Лейпциг» в последнее время. Ставки на успех гостей принимаются за 2.75.

«Реал» возьмет передышку

Мадридский «Реал» продолжает лидировать в Примере. Отрыв команды Анчелотти от ближайшего преследователя - 9 очков. Даже 0:4 от «Барселоны» глобально ни на что не влияет. Об угрозе со стороны каталонцев нужно будет думать в следующем сезоне, а пока главный вопрос - четвертьфинал Лиги чемпионов против «Челси». Игра против «Сельты» в Примере сейчас будет генеральной репетицией.

Галисийцы в этом сезоне ни на что не претендуют. Не вылетят, но и высоко не заберутся, эдакое испанское болото. Но в предстоящем матче у хозяев есть все шансы не проиграть. Мысли «Реала» явно будут уже в матче с «Челси». А «Сельта», кстати, дома не проигрывала с декабря. Хоть и растеряла кучу очков в играх с аутсайдерами. Поставить на то, что хозяева не проиграют, можно за 1.92.

Криштиану успокоился и еще побьется

Криштиану Роналду на этой неделе оформил путевку в Катар в составе сборной Португалии. Теперь легендарный форвард может выдохнуть и сосредоточиться на «МЮ». Тем более, что дела в Манчестере идут так себе. От 4-го места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов на следующий сезон, манкунианцев отделяют 4 очка. А еще у «Арсенала» есть игра в запасе.

Так что нужно побеждать. «Лестер» в этом сезоне не смог удержать планку, заданную последними сезонами. «Лисы» обосновались в середине турнирной таблицы и не блещут. Собирают очки с аутсайдерами, но с лидерами зацепиться не получается. «МЮ» будет явно больше мотивирован и должен добиться победы. Winline предлагает поставить на победу манкунианцев за 1.53. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 1530 рублей.