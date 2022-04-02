Названы условия перехода Левандовски в «Барселону»

Несмотря на предварительную договоренность с польским форвардом, «Барселона» пойдет на сделку только в том случае, если сине-гранатовым не удастся переманить норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. «Бавария», в свою очередь, не расстанется с Левандовски менее чем за 65 миллионов евро.