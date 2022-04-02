Начало матча «Локомотив» — «Спартак» перенесли

Сегодня в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» в Москве должен был состояться матч между командами «Локомотив» и «Спартак». Пресс-служба красно-белых в своем Telegram-канале сообщила, что начало матча из-за неблагоприятных погодных условий переносится на 20-00. Об этом пишет «Чемпионат».