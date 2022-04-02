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31 минуту назад

Начало матча «Локомотив» — «Спартак» перенесли

Илья Родин

Сегодня в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» в Москве должен был состояться матч между командами «Локомотив» и «Спартак». Пресс-служба красно-белых в своем Telegram-канале сообщила, что начало матча из-за неблагоприятных погодных условий переносится на 20-00. Об этом пишет «Чемпионат».

Начало матча «Локомотив» — «Спартак» перенесли
Фото: Telegram-канал ФК "Локомотив"Telegram-канал ФК "Локомотив"

«Решение о проведении матча «Локомотив» — «Спартак» будет принято в 20:00 мск. Сейчас на поле «РЖД Арены» продолжают уборку снега», — говорится в сообщении.

Красно-белые заявили, что опасаются за здоровье спортсменов.

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«Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», - отметил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Чемпионат» уточняет, что главным судьей матча назначен Сергей Карасёв. Ему будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Футбол,Максим Гаврилин,Игорь Демешко,Сергей Карасев,Дмитрий Зеленов,Спартак,
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