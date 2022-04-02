«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лестером»

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Команды сыграли вничью – 1:1.

Фото: NAOMI BAKER/GETTY IMAGES NAOMI BAKER/GETTY IMAGES

Счёт был открыт во втором тайме. На 63-й минуте отличился нападающий «лис» Келечи Ихеаначо, ему ассистировал Джеймс Мэддисон. Через три минуты полузащитник «МЮ» Фред забил ответный мяч.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Андре Марринер. Ему помогали ассистенты Даррен Кэнн и Иан Хассин. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.

После 30 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко. «Лестер» с 37 очками находится на 9-й строчке в таблице.