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1 час назад

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лестером» в матче 31-го тура АПЛ

Чемпионат.comиещё 2

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Команды сыграли вничью – 1:1.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лестером»
Фото: NAOMI BAKER/GETTY IMAGESNAOMI BAKER/GETTY IMAGES

Счёт был открыт во втором тайме. На 63-й минуте отличился нападающий «лис» Келечи Ихеаначо, ему ассистировал Джеймс Мэддисон. Через три минуты полузащитник «МЮ» Фред забил ответный мяч.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Андре Марринер. Ему помогали ассистенты Даррен Кэнн и Иан Хассин. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.

После 30 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко. «Лестер» с 37 очками находится на 9-й строчке в таблице.

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