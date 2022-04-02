Изидор забил четыре гола в четырёх матчах РПЛ

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор забил единственный гол в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

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21-летний французский футболист забил четвёртый гол в четвёртом матче чемпионата России. Ранее бывший футболист «Монако» поражал ворота «Химок», ЦСКА и «Ахмата».

Гол Изидора был забит во втором тайме. На 85-й минуте ему ассистировал Алексис Бека-Бека.

Отметим, что стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.

«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).