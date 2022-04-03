Кто остановит атаку в Испании

«Ювентус» и «Интер» определят лишнего, «Барселона» попробует включиться в чемпионскую гонку.

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3 апреля в европейском футболу состоятся четыре топ-матча на любой вкус. В Испании «Барселона» примет «Севилью», в РПЛ «Динамо» навестит «Краснодар». Кроме того, в Италии «Ювентус» сразится с «Интером», а «Аталанта» в родных стенах примет «Наполи». Эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

«Барселона» мечтает о борьбе за чемпионство

Работа Хави в Каталонии удивляет и восхищает. С ноября команда проиграла в чемпионате Испании лишь однажды. В самом начале декабря уступила «Бетису» со счётом 0:1. Беспроигрышная серия сине-гранатовых в Ла Лиге насчитывает 13 матчей. Поначалу ничьих было многовато, но после приобретения новичков в зимнее трансферное окно результаты окончательно взлетели.

Сейчас «Барселона» - самая горячая команда Испании. Пять побед подряд на внутренней арене. Лишь одна из них не получилась разгромной - 2:1 с «Эльче». При этом «Валенсия», «Атлетик» из Бильбао и «Осасуна» получили по четыре гола. Пьер-Эмерик Обамеянг расцвёл, Педри возмужал, Дани Алвес держит планку. Остановить каталонцев не смог даже «Реал». Долгожданное «класико» обернулось избиением - 4:0. И это ещё мадридцы легко отделались.

Теперь президент «Барселоны» осторожно говорит о мечте побороться за титул. Кое-какие шансы есть, несмотря на третье место. До «Королевского клуба» 12 очков, зато при игре в запасе. На втором месте как раз «Севилья», до неё всего три пункта. Если Хави сможет обыграть андалусийцев на «Камп Ноу», именно «Барса» возглавит преследование. Ставки на шестую победу сине-гранатовых кряду принимаются с коэффициентом 1.49. Ещё один хороший вариант - ИТБ 2.5 гола «Барселоны» за 2.78. Остановить эту атаку в Испании в последнее время никто не может.

Последние чемпионы Италии определят лишнего

В чемпионате Италии борьба за скудетто закручена до предела. На первом месте находится «Милан», но плотность очень высокая. Идущий четвёртым «Ювентус» отстаёт на семь очков, «Интеру» не хватает шести. Да ещё и при игре в запасе. Вроде бы всё рядом, но в случае одной осечки отставание рискует стать фатальным. Ведь до конца сезона останется всего семь туров.

Потому значимость очной встречи сложно переоценить. Действующего чемпиона Италии поразил вирус ничьих - три мирных исхода в четырёх предыдущих турах. 1:1 с «Фиорентиной» - это ещё ладно. А вот 0:0 со стоящим навылет «Дженоа» и 1:1 с «Торино» из нижней части таблицы расстроили фанатов особенно сильно. Букмекер Winline предлагает поставить на очередную ничью с коэффициентом 3.30.

«Ювентус» умудрился вылететь из Лиги чемпионов от рук «Вильярреала», зато в Серии А набрал страшный ход. Предыдущее поражение датировано ноябрем, а к битве с принципиальным соперником подопечные Массимилиано Аллегри подходят с серией из четырёх побед. На своём поле туринцы не проигрывают «нерадзурри» на протяжении десяти встреч. Заключить пари на то, что «Ювентус» наберёт очки, предлагается за 1.51.

Удивительная молодёжь Галицкого против «Динамо»

«Краснодар» за короткий срок остался без главного тренера Даниэля Фарке и легионеров. Но опускать руки отказывается. С качеством футбола и уровнем взаимопонимания могут возникать проблемы, однако горящие глаза и юношеский максимализм пока перевешивают. Во второй части сезона команда провела три матча. Набрала семь очков.

С учётом всех условий результат шикарный. Впрочем, большую роль тут сыграло везение. «Урал» едва не отыгрался в концовке, «Спартак» уступил благодаря ошибочному, как оказалось, пенальти. В прошлом туре клуб Сергея Галицкого на выезде не смог обыграть стоящую навылет «Уфу» (1:1). Что не помешало закрепиться на пятом месте в таблице. По потерянным очкам «Краснодар» находится ещё выше.

Впереди серьёзное испытание. «Динамо» в четырёх турах после возобновления первенства допустило две осечки. До «Зенита» пять очков, ЦСКА наступает на пятки. Состав ослаб, но вариантов у Сандро Шварца всё равно больше. Даже Себастьян Шиманьски вернулся в Москву после попадания на ЧМ-2022 со сборной Польши. Так что должно быть весело. Хозяева забивали и пропускали во всех весенних матчах, оборона «Динамо» не справилась с «Арсеналом» и «Ростовом». Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Алексей Миранчук и Спаллетти - кто кому испортит сезон?

Ещё один большой матч в чемпионате Италии пройдёт в воскресенье. В Бергамо сойдутся представители топ-5. «Аталанта» на фоне травм начала сорить очками, отставание от зоны Лиги чемпионов стало угрожающим. Но есть игра в запасе, а как минимум кто-то один из пары «Ювентус» - «Интер» в ближайшем туре допустит осечку. Значит, шансы будут.

Нужно только возвращаться на победный путь. Благо что лазарет понемногу пустеет. Например, Алексей Миранчук вернулся в общую группу несколько дней назад и готов сыграть в ближайшем туре. Проблема одна - слишком уж хорош соперник. У «Наполи» три победы в четырёх последних турах. Интересно, что все со счётом 2:1. Winline предлагает проверить тренд и поставить на счёт 2:1 в пользу неаполитанцев за 9.40. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 9400 рублей.

Команда Лучано Спаллетти имеет реальные шансы на долгожданное скудетто. Именно «Наполи» сейчас возглавляет погоню за «Миланом», отставая всего на три очка. Страсти будут кипеть с первой минуты. В трёх предыдущих очных встречах забивалось как минимум четыре гола. Ставки на тотал больше 3.5 мяча принимаются с коэффициентом 3.00. Цена ошибки высока, но ничья в этой игре никого не устроит. Ведь каждое потерянное очко может испортить сезон.