Бекхэм обсудил возможность перехода Роналду в «Интер Майами»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Интер Майами», сообщает The Mirror.
Владелец клуба MLS Дэвид Бекхэм уже обсудил возможность трансфера португальского форварда.
Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду до сих пор не определился со своим будущим на следующий сезон.
В начале апреля стало известно, что Бекхэм готов пригласить в «Интер Майами» нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и намерен сделать ему предложение в ближайшее время.
В текущем сезоне Роналду провел 33 матча, забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «МЮ» действует до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.