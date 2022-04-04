Бекхэм обсудил возможность перехода Роналду в «Интер Майами»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Интер Майами», сообщает The Mirror.

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Владелец клуба MLS Дэвид Бекхэм уже обсудил возможность трансфера португальского форварда.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду до сих пор не определился со своим будущим на следующий сезон.

В начале апреля стало известно, что Бекхэм готов пригласить в «Интер Майами» нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и намерен сделать ему предложение в ближайшее время.