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1 час назад

Бекхэм обсудил возможность перехода Роналду в «Интер Майами» — СМИ

Матч ТВиещё 4

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Интер Майами», сообщает The Mirror.

Бекхэм обсудил возможность перехода Роналду в «Интер Майами»
Фото: ReutersReuters

Владелец клуба MLS Дэвид Бекхэм уже обсудил возможность трансфера португальского форварда.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду до сих пор не определился со своим будущим на следующий сезон.

В начале апреля стало известно, что Бекхэм готов пригласить в «Интер Майами» нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и намерен сделать ему предложение в ближайшее время.

В текущем сезоне Роналду провел 33 матча, забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «МЮ» действует до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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