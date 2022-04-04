"Рубин" потерял шестого за месяц легионера

Полузащитник казанского "Рубина" Хван Ин Бом приостановил контракт с клубом до лета 2022 года. Об этом сообщает официальный Telegram-канал команды из Татарстана.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Южнокорейский футболист стал игроком "Рубина" в 2020 году. Его контракт с российским клубом рассчитан до июня 2023 года. Последнее время игрок восстанавливался от травмы. В этом сезоне он принял участие в 17 матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), сумел дважды поразить ворота соперников и отдать три голевые передачи.

Стоит отметить, что Международная федерация футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине разрешила легионерам, выступающим в РПЛ приостанавливать свои контракты с российскими клубами. Игрок на время до 30 июня 2022 года сможет выступать за любой европейский клуб.

Заключить соглашение с новой командой футболист обязан до 7 апреля. В марте "Рубин" уже покинули хорватские защитники Сильвие Бегич и Филип Уремович, а также датчанин Андерс Дрейер, черногорец Сеад Хакшабанович и грузин Хвича Кварацхелия. После 23-х туров РПЛ "Рубин" занимает 11-е место.

Ранее полузащитник "Сочи" Нобоа рассказал, почему легионеры клуба не покидают команду.