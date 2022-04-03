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2 часа назад

«Динамо» обыграло «Краснодар» и приблизилось к «Зениту»

Lenta.ru

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Динамо» обыграло «Краснодар» и приблизилось к «Зениту»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в воскресенье, 3 апреля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей голом с пенальти отметился Даниил Фомин.

Победа позволила москвичам набрать 46 очков и приблизиться к «Зениту», который лидирует в чемпионате с 48 очками. Петербургский клуб также имеет одну игру в запасе. «Краснодар» с 36 очками находится на шестой позиции.

В следующем туре «Динамо» 9 апреля на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». «Краснодар» в тот же день на чужом поле встретится с «Рубином».

Футбол,Даниил Фомин,Динамо,Зенит,
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