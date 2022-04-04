Мостовой оценил перспективы Баринова в "Валенсии"

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринова со стороны «Валенсии». Его слова передает «Чемпионат».
«Баринов бы потянул уровень нынешней «Валенсии». Она уже давно не та, которая была при мне. С другой стороны, у них в центре поля своих таких много, как Дима. По уровню он «Валенсии» подходит. Но трансфер иностранца в центральную зону для испанского клуба всегда риск», — сказал Мостовой.
Ранее сообщалось, что испанский клуб интересовался Бариновым в зимнее трансферное окно.
По данным Transfermarkt.com, трансферная стоимость Баринова составляет €12 млн. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Баринов провел 18 матчей, не отметившись забитыми мячами.
В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 37 очков. В предыдущем туре красно-зеленые обыграли столичный «Спартак» со счетом 1:0.