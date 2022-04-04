Мостовой оценил перспективы Баринова в "Валенсии"

«Баринов бы потянул уровень нынешней «Валенсии». Она уже давно не та, которая была при мне. С другой стороны, у них в центре поля своих таких много, как Дима. По уровню он «Валенсии» подходит. Но трансфер иностранца в центральную зону для испанского клуба всегда риск», — сказал Мостовой.