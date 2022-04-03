Появились подробности ухода украинца Ракицкого из «Зенита»

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал подробности ухода украинского защитника Ярослава Ракицкого из петербургского «Зенита». Они появились на сайте Football.ua.

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«Когда вопрос встал ребром, человек расторг контракт. Причем очень серьезный контракт, я знаю. Он разорвал его и уехал», — заявил Красников.

Он добавил, что футболист хотел бы вернуться в сборную Украины, и выразил мнение, что Ракицкий заслужил такую возможность.

Ракицкий ушел из «Зенита» 2 марта. Контракт футболиста был расторгнут по обоюдному согласию сторон. По информации Metaratings, в летнее трансферное окно Ракицкий может перейти в турецкие «Истанбул» или «Аланьяспор».