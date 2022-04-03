"Козел этот судья": президент «Урала» оскорбил арбитра

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов раскритиковал судейскую бригаду во главе с Игорем Паниным после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА, передает РИА «Новости».
«Козел этот судья. И судят у нас козлы. Я не знаю, что с ними делать. Вы же сами все видели. Я, что ли, козлами этими руковожу?» — сказал Иванов.
Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличился Игорь Дивеев, а также Яка Бийол, который забил мяч в собственные ворота. Через десять минут после перерыва Эрик Бикфалви вывел екатеринбуржцев вперед. Уже в компенсированное время Юсуф Языджи забил мяч, реализовав пенальти.
«Урал» идет на 13-м месте, имея в активе 21 балл. «Урал» 10 апреля примет на своем поля самарские «Крылья Советов». Команды выйдут на поле 10 апреля.