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1 час назад

Президент «Урала» оскорбил судью после матча с ЦСКА

Газета.Ru

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов раскритиковал судейскую бригаду во главе с Игорем Паниным после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА, передает РИА «Новости».

"Козел этот судья": президент «Урала» оскорбил арбитра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Козел этот судья. И судят у нас козлы. Я не знаю, что с ними делать. Вы же сами все видели. Я, что ли, козлами этими руковожу?» — сказал Иванов.

ЦСКА неожиданно сыграл вничью с "Уралом" в матче РПЛ

Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличился Игорь Дивеев, а также Яка Бийол, который забил мяч в собственные ворота. Через десять минут после перерыва Эрик Бикфалви вывел екатеринбуржцев вперед. Уже в компенсированное время Юсуф Языджи забил мяч, реализовав пенальти.

«Урал» идет на 13-м месте, имея в активе 21 балл. «Урал» 10 апреля примет на своем поля самарские «Крылья Советов». Команды выйдут на поле 10 апреля.

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