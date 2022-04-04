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2 часа назад

"Ювентус" проиграл впервые за 16 матчей чемпионата Италии

Газета.Ruиещё 3

Туринский "Ювентус" уступил "Интеру" в матче 31-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил в самой концовке первого тайма турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу, реализовав "одиннадцатиметровый".

"Ювентус" проиграл впервые за 16 матчей чемпионата Италии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Необходимо подчеркнуть, что миланцы по решению судьи имели возможность перебить пенальти. Стоит отметить, что последний раз подопечные Массимилиано Аллегри проигрывали в чемпионате Италии 27 ноября 2021 года в матче против "Аталанты".

Таким образом, после сегодняшней игры прервалась 16-матчевая серия туринского клуба без поражений. У команды за это время было 11 побед и 5 ничьих.

После этого тура "Ювентус" набирает 59 очков и располагается на четвертом месте. "Интер" же отрывается от "старой синьоры" на расстояние 4 очков, имея матч в запасе. Лидирует "Наполи". Команда Лучано Спаллетти переиграла в этом туре "Аталанту" 3:1. Голевую передачу в этом матче на свой счет записал российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук. Благодаря этому он стал лидером топ-5 европейских лиг по ассистам, сделанным после выхода на замену. В следующем туре "Ювентус" сыграет с "Кальяри" на выезде.

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