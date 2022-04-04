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46 минут назад

«Какой позор!»: Британцы разнесли украинского футболиста Зинченко за русофобию

Елена Прошина

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали защитника футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александра Зинченко за русофобскую публикацию, сообщает РИА Новости.

«Какой позор!»: Британцы разнесли украинского футболиста за русофобию
Фото: ReutersReuters

В своем блоге спортсмен обвинил войска России в «агрессии по отношению к мирному населению» и потребовал от подписчиков «помочь Украине». Однако британская аудитория назвала заявление Зинченко «позором» и посоветовала футболисту вернуться на родину из «своего особняка в Англии».

«Какой позор. Удобно наверно вести войну в социальных сетях из своего особняка в Англии», — написал один из пользователей интернета.

«Мы все внесли свою лепту, все вложились, и Британия отправила вам оружие. Как насчет того, чтобы вернуться на Родину», — поддержал его другой читатель издания.

Комментарии сводятся к тому, что Украина превращается «в бренд, инструмент для пропаганды». При этом на фоне последних событий многие начали забывать о конфликтах в других странах.

«А как насчет несчастных жителей Афганистана, Палестины и Ирака. Или они не так важны?», — задался вопросом подписчик издания.

Другой комментатор заявил, что Запад не обязан оказывать Киеву «никакой поддержки».

Футбол,Александр Зинченко,
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