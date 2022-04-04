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51 минуту назад

Индзаги отказал «Интеру» в продлении контракта

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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победы на «Ювентусом» в матче 31-го тура чемпионата Италии признался, что отказался продлевать контракт с клубом.

Индзаги отказался от продления контракта с «Интером»
Фото: ReutersReuters

Встреча в Турине завершилась со счетом 1:0 в миланцев. «Интеру» удалось прервать 16-матчевую беспроигрышную серию «Ювентуса» в Серии А.

— Эта победа — важнейший шаг вперёд. Мы преследуем «Милан» и «Наполи» и в оставшихся восьми играх должны устранить отставание. Я не ощущал давления, потому что «Интер» на данном этапе сезона справляется лучше, чем я ожидал, с точки зрения результатов, игры и трофеев.

У меня двухлетний контракт. Клуб уже предлагал мне продлить его, но я попросил подождать до конца сезона — контракты сейчас не так важны. Мы знаем, что 7 месяцев работы были омрачены ничейными результатами с «Дженоа», «Торино» и «Фиорентиной». Однако я чувствую веру со стороны клуба, футболистов и болельщиков, — цитирует Индзаги DAZN.

«Интер» с 63 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, «Ювентус» (59) идет 4-м. Индзаги оаботает в миланском клубе с июня 2021 года, его контракт действует до лета 2023-го.

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