Индзаги отказался от продления контракта с «Интером»

— Эта победа — важнейший шаг вперёд. Мы преследуем «Милан» и «Наполи» и в оставшихся восьми играх должны устранить отставание. Я не ощущал давления, потому что «Интер» на данном этапе сезона справляется лучше, чем я ожидал, с точки зрения результатов, игры и трофеев.



У меня двухлетний контракт. Клуб уже предлагал мне продлить его, но я попросил подождать до конца сезона — контракты сейчас не так важны. Мы знаем, что 7 месяцев работы были омрачены ничейными результатами с «Дженоа», «Торино» и «Фиорентиной». Однако я чувствую веру со стороны клуба, футболистов и болельщиков, — цитирует Индзаги DAZN.