«Локомотив» могут оштрафовать за кидание снежков в матче со «Спартаком»

«Что касается матча «Локомотив» — «Спартак», то будет рассмотрено скандирование болельщиками «Локомотива» ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Рассмотрим бросание посторонних предметов — болельщики бросали снежки, и выход Ваноли за пределы технической зоны.

В матче «Крылья Советов» — «Уфа» была задержка матча на три минуты по вине «Уфы». Рассмотрим удаление Чаушича из «Арсенала», он вызван на заседание. И выход Шварца за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.