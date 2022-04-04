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1 час назад

Дзюбе дали совет по улучшению результативности

Lenta.ru

Комментатор Геннадий Орлов дал совет форварду «Зенита» Артему Дзюбе по улучшению результативности. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Дзюбе дали совет по улучшению результативности
Фото: ТАССТАСС

«Однажды я разговаривал с великим [советским футболистом и хоккеистом] Всеволодом Михайловичем Бобровым. Знаете, какую вещь он мне тогда поведал? "Если я не забил в матче, то считал, что мы проиграли". Вот такое чувство должно быть у Дзюбы», — заявил Орлов.

По мнению комментатора, футболист должен забивать мячи, несмотря на то, что защитники придумали, как против него играть.

1 апреля ветеран сборной СССР Анзор Кавазашвили признался, что не испытывает уважения к Дзюбе как к человеку, но высоко оценивает его футбольные качества. Он пришел к выводу, что нападающий остановился в своем развитии и не повзрослел.

«Человек, который Богом награжден огромным талантом в футболе, должен быть намного добрее и отзывчивее», — посчитал Кавазашвили.

Ранее Дзюба выразил желание вернуться в сборную России. Однако он отказался участвовать в мартовских сборах команды, объяснив это желанием провести больше времени с семьей.

В сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2022. Форвард мотивировал это тем, что находится в неоптимальной форме.

В текущем сезоне Дзюба провел 32 матча во всех турнирах и отметился 12 голами. В Российской премьер-лиге он забил десять мячей в 22 встречах.

Футбол,Анзор Кавазашвили,Геннадий Орлов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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