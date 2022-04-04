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47 минут назад

В "Спартаке" рассказали о характере травмы футболиста Джикии

ТАСС

Защитнику московского футбольного клуба "Спартак" Георгию Джикии диагностировали контузию коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В «Спартаке» рассказали о травме Джикии
Фото: ТАССТАСС

"По результатам обследования у Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава. Джикия какое-то время продолжал игру, однако боль все же не позволила завершить матч, - говорится в сообщении пресс-службы. - Медицинский штаб занимается лечением нашего капитана, сроки восстановления будут понятны позднее. Отметим, что тяжелые погодные условия и соответствующего качества газон способствовали получению травмы и стали серьезным усугубляющим фактором".

В субботу "Спартак" в гостевом матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил столичному "Локомотиву" со счетом 0:1. Джикия был заменен во втором тайме.

"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 23 матчах. Следующую игру красно-белые проведут 10 апреля дома против тульского "Арсенала", начало - 16:30 мск.

Футбол,Георгий Джикия,Спартак,
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