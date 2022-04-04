В «Спартаке» рассказали о травме Джикии

"По результатам обследования у Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава. Джикия какое-то время продолжал игру, однако боль все же не позволила завершить матч, - говорится в сообщении пресс-службы. - Медицинский штаб занимается лечением нашего капитана, сроки восстановления будут понятны позднее. Отметим, что тяжелые погодные условия и соответствующего качества газон способствовали получению травмы и стали серьезным усугубляющим фактором".