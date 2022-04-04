Семин раскритиковал «Спартак»

«Спартак сейчас играет на уровне команд, которые борются за выживание. Это все, что можно сейчас о них сказать. Не знаю, вылетят они или нет. Все могут вылететь. Но то, что «Спартак» играет на уровне команд из нижней части таблицы — точно», — приводит слова специалиста Sport24.