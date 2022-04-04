Семин раскритиковал «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о возможном вылете столичного «Спартака» из Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак сейчас играет на уровне команд, которые борются за выживание. Это все, что можно сейчас о них сказать. Не знаю, вылетят они или нет. Все могут вылететь. Но то, что «Спартак» играет на уровне команд из нижней части таблицы — точно», — приводит слова специалиста Sport24.
После 23 туров чемпионата России москвичи располагаются на десятой строчке турнирной таблицы. От последнего места их отделяют шесть очков. После прихода итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белые набрали всего четыре очка в пяти матчах РПЛ.
В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится 10 апреля. Начало в 16.30 по московскому времени.