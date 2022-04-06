Тренера «Реал Мадрид» все-таки пустят в Лондон

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти получил отрицательный результат теста на коронавирус, сообщатся на официальном сайте клуба.
Таким образом, в среду 62-летний Анчелотти отправится в Лондон и сможет присутствовать на тренерской скамейке во время первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Челси» на «Стэмфорд Бридж».
Ранее специалист пропустил прошедший в выходные матч чемпионата Испании против «Сельты» (2:1). Издание Marca во вторник утверждало, что Анчелотти вновь получил положительный результат теста на COVID-19.
Встреча «Челси» — «Реал» состоится 6 апреля, начало — в 22:00 мск.