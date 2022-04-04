"Локомотив" объявил о назначении нового главного тренера

Пресс-служба московского "Локомотива" на официальном сайте объявила о назначении Заура Хапова на пост главного тренера команды.

Фото: сайт "Локомотива" сайт "Локомотива"

При этом, готовить команду по-прежнему продолжит немецкий специалист Марвин Комппер, но он не имеет права официально быть главным тренером из-за отсутствия лицензии.