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54 минуты назад

"Локомотив" объявил о назначении нового главного тренера

Soccer News

Пресс-служба московского "Локомотива" на официальном сайте объявила о назначении Заура Хапова на пост главного тренера команды.

"Локомотив" объявил о назначении нового главного тренера
Фото:  сайт "Локомотива" сайт "Локомотива"

При этом, готовить команду по-прежнему продолжит немецкий специалист Марвин Комппер, но он не имеет права официально быть главным тренером из-за отсутствия лицензии.

57-летний Хапов с 2016 года является тренером вратарей "Локомотива". Ранее он входил в тренерские штабы "Амкара", "Спартака-Нальчика" и "Анжи". В бытность футболистом Хапов выступал за "Спартак-Нальчик", СКА (Ростов), "Спартак" (Москва), "Шинник", "Динамо" (Тбилиси), "Иберию", "Спартак" (Владикавказ), "Аланию" и "Локомотив".

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