Назначен новый тренер "Локомотива"

Бывший вратарь футбольного клуба «Локомотив» Заур Хапов назначен новым главным тренером команды, сообщается на сайте клуба.
«Клуб принял решение о назначении Заура Хапова главным тренером «Локомотива». Согласно регламенту РПЛ мы были обязаны назначить главного тренера без приставки «и.о.» в течение 30 дней. У Заура Хапова есть тренерская лицензия категории «А-УЕФА», сегодня РФС официально разрешил тренерам с такой лицензией замещать должность главного тренера», - заявил спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн.
С 2016 года Хапов занимал пост тренера вратарей основной команды «Локомотива».
На посту главного тренера Хапов сменит немца Маркуса Гисдоля, он покинул команду 1 марта.
Марвин Комппер продолжит работать ассистентом главного тренера.
По словам Хапова, у них с Комппером сложилось хорошее взаимопонимание, они одинаково видят футбол, в который должен играть «Локомотив».
«Я и весь тренерский штаб приложим все усилия и знания, чтобы команда показывала красивый и качественный футбол, чтобы радовать наших болельщиков», - прокомментировал свое назначение новый главный тренер.