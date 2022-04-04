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1 час назад

Назначен новый тренер "Локомотива"

Вероника Полынина

Бывший вратарь футбольного клуба «Локомотив» Заур Хапов назначен новым главным тренером команды, сообщается на сайте клуба.

Назначен новый тренер "Локомотива"
Фото: Пресс-служба футбольного клуба "Локомотив"Пресс-служба футбольного клуба "Локомотив"

«Клуб принял решение о назначении Заура Хапова главным тренером «Локомотива». Согласно регламенту РПЛ мы были обязаны назначить главного тренера без приставки «и.о.» в течение 30 дней. У Заура Хапова есть тренерская лицензия категории «А-УЕФА», сегодня РФС официально разрешил тренерам с такой лицензией замещать должность главного тренера», - заявил спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн.

С 2016 года Хапов занимал пост тренера вратарей основной команды «Локомотива».

На посту главного тренера Хапов сменит немца Маркуса Гисдоля, он покинул команду 1 марта.

Марвин Комппер продолжит работать ассистентом главного тренера.

По словам Хапова, у них с Комппером сложилось хорошее взаимопонимание, они одинаково видят футбол, в который должен играть «Локомотив».

«Я и весь тренерский штаб приложим все усилия и знания, чтобы команда показывала красивый и качественный футбол, чтобы радовать наших болельщиков», - прокомментировал свое назначение новый главный тренер.

Футбол,Томас Цорн,Маркус Гисдоль,Марвин Комппер,Заур Хапов,Локомотив,РФС,
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