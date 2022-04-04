Назначен новый тренер "Локомотива"

«Клуб принял решение о назначении Заура Хапова главным тренером «Локомотива». Согласно регламенту РПЛ мы были обязаны назначить главного тренера без приставки «и.о.» в течение 30 дней. У Заура Хапова есть тренерская лицензия категории «А-УЕФА», сегодня РФС официально разрешил тренерам с такой лицензией замещать должность главного тренера», - заявил спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн.