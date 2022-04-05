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37 минут назад

УЕФА назвал лучший профессиональный клуб сезона

Lenta.ruиещё 1

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучший профессиональный клуб сезона-2021/2022. Об этом сообщается на сайте организации.

УЕФА назвал лучший профессиональный клуб сезона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Обладателем награды стал испанский «Атлетик». Клуб был отмечен за работу с молодежными и детскими командами. По мнению УЕФА, специальная программа «Атлетик» создает безопасную среду для игроков и персонала команд.

Также были номинированы венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, и литовский «Вильнюс». Команды получили серебряную и бронзовую награды.

«Выбор победителей премии УЕФА Grassroots Awards — это приятная и вдохновляющая задача. В ней освещаются впечатляющие, инклюзивные и замечательные проекты национальных ассоциаций и клубов по всему континенту, влияние которых выходит далеко за рамки спорта», — прокомментировал вручение награды президент УЕФА Александер Чеферин.

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