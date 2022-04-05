УЕФА назвал лучший профессиональный клуб сезона

«Выбор победителей премии УЕФА Grassroots Awards — это приятная и вдохновляющая задача. В ней освещаются впечатляющие, инклюзивные и замечательные проекты национальных ассоциаций и клубов по всему континенту, влияние которых выходит далеко за рамки спорта», — прокомментировал вручение награды президент УЕФА Александер Чеферин.