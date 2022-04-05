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2 часа назад

Инфантино исключил возможность замены Ирана на Италию на чемпионате мира-2022

Матч ТВиещё 2

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино исключил возможность замены сборной Ирана на Италию в списке участников чемпионата мира-2022.

Президент ФИФА не хочет менять Иран на Италию на чемпионате мира-2022
Фото: ТАССТАСС

Ранее Sky Sports сообщил, что Италия может получить место в финальной стадии чемпионата мира в Катаре, если ФИФА решит исключить Иран из числа участников турнира из-за запрета для женщин на посещение стадионов в стране.

— Давайте будем серьезными, пожалуйста. Италия почти всегда участвует в чемпионатах мира, другие страны хотят участвовать чаще, и крайне важно давать больше надежды другим странам.

Я думаю о том, что пережил в детстве, и мне жаль, что сегодня другие дети не могут этого сделать. В этом разделенном мире важно иметь больше шансов объединиться и вместе заниматься спортом. Сейчас лучшие игроки играют в лучших лигах, а все остальные лишены такого права, — цитирует Инфантино Football Italia.

Сборная Италии проиграла команде Северной Македонии в полуфинальном стыковом матче (0:1) и лишилась шансов отобраться на чемпионат мира. Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Футбол,Джанни Инфантино,
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