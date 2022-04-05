Названа главная проблема "Челси"

Лига чемпионов добралась до стадии четвертьфинала! На этой неделе первые матчи. 5 апреля «Бенфика» примет «Ливерпуль», а «Манчестер Сити» - «Атлетико». Днем позже «Челси» сразится с «Реалом», а «Вильярреал» - с «Баварией». Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Клоппу повезло с жеребьевкой

«Ливерпуль» продолжает борьбу на несколько фронтов. В АПЛ отставание от «Ман Сити» всего одно очко, команды пока идут без осечек. В Лиге чемпионов два клуба тоже идут навстречу друг другу. Но для начала нужно пройти «Бенфику».

В 1/8 финала мерсисайдцы обыграли «Интер». Итальянцы выглядели неплохо, но сказался класс команды Клоппа. Умение вовремя включиться и решить исход матча - черта по-настоящему классной команды. Теперь это умение предстоит проявить в Португалии.

«Бенфика» в первом раунде плей-офф совершила сенсацию. Отбилась от атак «Аякса» и использовала свой шанс со стандарта. В чемпионате Португалии у «орлов» нет никаких шансов на чемпионство, так что Лига чемпионов - главный турнир.

Но класса «Бенфике» не хватит. Одно дело классный, но все-таки не такой опытный «Аякс», другое - маститый «Ливерпуль». Наверняка португальцы снова встанут в обороне, пытаясь поймать соперника на контратаке. Но отбиться вряд ли получится. Поставить на победу английского клуба у букмекера Winline можно за 1.40.

Симеоне снова в Манчестере

«Атлетико» Диего Симеоне в 1/8 финала прошел «Манчестер Юнайтед». А теперь снова предстоит поездка в Манчестер, на этот раз в гости к «Сити». Задача еще более сложная.

Испанцы сейчас в хорошей форме: 6 побед подряд. За чемпионство в Испании бороться уже никак не получится, но место в четверке никуда не денется. Так что можно смело сосредоточиться на Лиге чемпионов. Хоть шансов и не так много.

Дело в том, что уж очень хорош сейчас «Сити». Команда Гвардиолы растеряла отрыв в АПЛ, но от этого не стала слабее. А со «Спортингом» в 1/8 финала все закончилось еще в первом тайме первого матча.

«Атлетико» и железобетонная оборона - это стереотип, который давно уже не соответствует действительности. Команда Симеоне пропускает практически в каждом матче. А вот атака клуба из Мадрида сильна: тут и Жоау Феликс, и Луис Суарес с Антуаном Гризманном, да и Матеус Кунья тоже в деле. И, тем не менее, в выездной игре Диего Симеоне наверняка постарается сыграть как можно строже. С одним клубом из Манчестера получилось. Вполне вероятно, что получится и с другим. Голов здесь вряд ли будет много. Сделать ставку на ТМ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.51.

«Челси» продолжает свой путь

Главная проблема «Челси» сейчас - финансы. Команда находится в подвешенном состоянии после санкций, наложенных на Романа Абрамовича. Все ждут продажи клуба, но пока непонятно, кто и когда купит клуб.

В чемпионской гонке АПЛ команда Томаса Тухеля уже не участвует, поэтому все силы сейчас брошены на защиту титула в Лиге чемпионов. В первом раунде плей-офф спокойно прошли «Лилль», но теперь жребий выбрал в соперники куда более серьезного оппонента - «Реал».

У клуба из Мадрида все спокойно - чемпионство в Испании никуда не денется. Вот только магический ореол вокруг команды Карло Анчелотти рассыпался после смачной оплеухи от «Барселоны» (0:4). Да, в турнирном плане это поражение никак не сказалось на положении «Реала». Но глобально все поняли, что с этой командой можно и нужно играть.

«Реал» наверняка, как и в матче против «ПСЖ», закроется и постарается привезти из Лондона приемлемый результат. «Челси» не в лучшем состоянии: 1:4 от «Брентфорда» в минувшие выходные оптимизма не добавляют. Кажется, ничья здесь наиболее вероятный исход. Поставить на то, что команды сыграют вничью, можно за 3.45.

«Бавария» остановит Эмери

Унаи Эмери преподнес сюрприз в 1/8 финала вместе со своим «Вильярреалом», убрав с дороги «Ювентус». Кажется, король Лиги Европы готов подняться на новый уровень? Возможно, и так, но будет сложно, в четвертьфинале выпало играть с «Баварией».

«Вильярреал» с треском проваливает сезон в Примере, велика вероятность, что команда Эмери останется без еврокубков. Вот и на выходных команда в гостях проиграла беспросветному аутсайдеру «Леванте» (0:2). Конечно, есть возможность выиграть в Лиге чемпионов и получить путевку туда на следующий сезон, но эта возможность только теоретическая.

«Бавария» же буднично движется к очередной победе в Бундеслиге. На выходных разгромили «Фрайбург» (4:1), правда, могут получить техническое поражение: 16 секунд у мюнхене на поле было 12 футболистов, ошибка с заменой. Но вряд ли это подпортит настроение команде Юлиана Нагельсманна.

«Вильярреал», конечно, закроется и постарается сдержать нападение «Баварии». Вот только вряд ли это удастся. В последних трех матчах немецкий клуб забил 15 мячей. Думается, минимум 2 Левандовски и компания смогут отправить в сетку ворот испанцев. Winline предлагает поставить на то, что «Бавария» забьет минимум 2 гола, с коэффициентом 1.57. В случае успеха с 2000 рублей вы получите 3140 рублей.