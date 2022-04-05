Мбаппе объявит о продлении контракта с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе продлит контракт с клубом, сообщает Marca со ссылкой на журналиста Даниэля Риоло.

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По информации журналиста, 23-летний форвард сделал выбор в пользу парижского клуба и объявит о своем решении в мае.Отмечается, что ранее именно Риоло сообщал о переходе Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ».

В конце прошлой недели Мбаппе в интервью Prime Video заявил, что еще не определился со своим будущим, и не исключил, что продлит контракт с «ПСЖ». По информации СМИ, француз близок к переходу в «Реал».