Мбаппе объявит о продлении контракта с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе продлит контракт с клубом, сообщает Marca со ссылкой на журналиста Даниэля Риоло.
По информации журналиста, 23-летний форвард сделал выбор в пользу парижского клуба и объявит о своем решении в мае.Отмечается, что ранее именно Риоло сообщал о переходе Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ».
В конце прошлой недели Мбаппе в интервью Prime Video заявил, что еще не определился со своим будущим, и не исключил, что продлит контракт с «ПСЖ». По информации СМИ, француз близок к переходу в «Реал».
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей, забил 28 голов и сделал 20 результативных передач. Контракт форварда с парижанами истекает 30 июня 2022 года. Источник:Marca